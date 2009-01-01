Обитаемый остров. Схватка
ФантастикаБоевикФёдор БондарчукСергей МелькумовФёдор БондарчукЕвгений СеверовАлександр РоднянскийАркадий СтругацкийБорис СтругацкийМарина ДяченкоСергей ДяченкоЮрий ПотеенкоВасилий СтепановГоша КуценкоФёдор БондарчукАлексей СеребряковСергей ГармашПётр ФёдоровМихаил ЕвлановЮлия СнигирьАндрей МерзликинАлексей Пусько
Обитаемый остров. Схватка 2009
