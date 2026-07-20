Обгон
Wink
Фильмы
Обгон

Фильм Обгон

1962, Il sorpasso
Драма, Комедия18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Роберто, застенчивый студент-юрист помимо собственной воли оказывается вовлеченным в «сладкую жизнь». Капризный и эксцентричный богач Бруно берет его в автомобильное путешествие по Риму и Тоскане. Они проведут вместе всего два дня и навестят семьи друг друга. За это короткое время Роберто повзрослеет и неожиданно осознает, что внешне удачливый и довольный жизнью Бруно глубоко несчастный человек.

Страна
Италия
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обгон»