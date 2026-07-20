О фильме
Роберто, застенчивый студент-юрист помимо собственной воли оказывается вовлеченным в «сладкую жизнь». Капризный и эксцентричный богач Бруно берет его в автомобильное путешествие по Риму и Тоскане. Они проведут вместе всего два дня и навестят семьи друг друга. За это короткое время Роберто повзрослеет и неожиданно осознает, что внешне удачливый и довольный жизнью Бруно глубоко несчастный человек.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ДРРежиссёр
Дино
Ризи
- ВГАктёр
Витторио
Гассман
- ЖТАктёр
Жан-Луи
Трентиньян
- КГАктёр
Клаудио
Гора
- ЛААктриса
Лучана
Анджолилло
- ЛСАктриса
Линда
Сини
- БСАктриса
Барбара
Саймон
- ЛДАктриса
Лилли
Дарелли
- МСАктриса
Мила
Станич
- ЛДАктёр
Луиджи
Дзербинатти
- АВАктриса
Аннетт
Вадим
- ПГАктриса
Паола
Гассман
- ЛЛАктриса
Лина
Лагалла
- ДРСценарист
Дино
Ризи
- ЭССценарист
Этторе
Скола
- МЧПродюсер
Марио
Чекки Гори
- АСПродюсер
Альфонсо
Сансоне
- МЛМонтажёр
Маурицио
Лучиди
- РОКомпозитор
Риц
Ортолани