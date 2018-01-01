Wink
Фильмы
Обед нагишом
Актёры и съёмочная группа фильма «Обед нагишом»

Актёры и съёмочная группа фильма «Обед нагишом»

Режиссёры

Дэвид Кроненберг

David Cronenberg
Режиссёр

Актёры

Питер Уэллер

Peter Weller
Актёр
Джуди Дэвис

Judy Davis
Актриса
Иэн Холм

Ian Holm
Актёр
Джулиан Сэндс

Julian Sands
Актёр
Рой Шайдер

Roy Scheider
Актёр
Моник Меркюр

Monique Mercure
Актриса
Николас Кэмпбелл

Nicholas Campbell
Актёр
Роберт А. Силверман

Robert A. Silverman
Актёр
Джозеф Скорен

Joseph Scoren
Актёр
Юваль Дэниэл

Yuval Daniel
Актёр
Джон Фризен

John Friesen
Актёр
Шон МакКэнн

Sean McCann
Актёр
Ховард Джером

Howard Jerome
Актёр
Майкл Каруана

Michael Caruana
Актёр
Курт Реис

Kurt Reis
Актёр
Луис Феррейра

Louis Ferreira
Актёр
Джулиан Ричингс

Julian Richings
Актёр
Джим Йип

Jim Yip
Актёр
Клод Афлало

Claude Aflalo
Актёр
Лорен Азут

Laurent Hazout
Актёр
Джозеф Ди Мамбро

Joseph Di Mambro
Актёр

Сценаристы

Дэвид Кроненберг

David Cronenberg
Сценарист
Уильям С. Берроуз

William S. Burroughs
Сценарист

Продюсеры

Джереми Томас

Jeremy Thomas
Продюсер
Габриэлла Мартинелли

Gabriella Martinelli
Продюсер

Художники

Кэрол Спайэр

Carol Spier
Художница
Денис Кроненберг

Denise Cronenberg
Художница
Элинор Роуз Гэлбрейт

Elinor Rose Galbraith
Художница

Монтажёры

Рональд Сандерс

Ronald Sanders
Монтажёр

Операторы

Питер Сушицки

Peter Suschitzky
Оператор

Композиторы

Орнетт Коулмэн

Ornette Coleman
Композитор
Говард Шор

Howard Shore
Композитор