О (фильм, 2001) смотреть онлайн

Джеймс Один, лучший игрок баскетбольной команды, пользуется заслуженной популярностью в колледже. Он встречается с дочерью декана Дези Брэбл и у него есть все шансы на успешное будущее. Но находится человек, которому чужое благополучие не дает покоя — это Хьюго Гоулдинг, партнер Одина по команде. Больное самолюбие толкает Хьюго на реализацию зловещих замыслов, способных погубить не только любовь, но и всю жизнь соперника…



