О (фильм, 2001) смотреть онлайн

О фильме
Джеймс Один, лучший игрок баскетбольной команды, пользуется заслуженной популярностью в колледже. Он встречается с дочерью декана Дези Брэбл и у него есть все шансы на успешное будущее. Но находится человек, которому чужое благополучие не дает покоя — это Хьюго Гоулдинг, партнер Одина по команде. Больное самолюбие толкает Хьюго на реализацию зловещих замыслов, способных погубить не только любовь, но и всю жизнь соперника…
Рейтинг
- ТБРежиссёр
Тим
Блейк Нельсон
- Актёр
Мекай
Файфер
- ДХАктёр
Джон
Хёрд
- ЭХАктёр
Элден
Хенсон
- ЭКАктёр
Эндрю
Кигэн
- Актриса
Джулия
Стайлз
- ЭДАктёр
Энтони
Джонсон
- Актриса
Рэйн
Феникс
- Актёр
Мартин
Шин
- Актёр
Джош
Хартнетт
- УШСценарист
Уильям
Шекспир
- БКСценарист
Брэд
Каайя
- ЗЭПродюсер
Зак
Эстрин
- ЭРПродюсер
Энтони
Рулен
- ЭГПродюсер
Эрик
Гиттер
- ДГХудожница
Дина
Голдман
- ДМХудожница
Джилл
М. Оханнесон
- КСМонтажёр
Кейт
Санфорд
- БККомпозитор
Брэд
Каайя