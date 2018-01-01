Wink
Нюрнберг
Актёры и съёмочная группа фильма «Нюрнберг»

Режиссёры

Джеймс Вандербилт

James Vanderbilt
Режиссёр

Актёры

Рами Малек

Rami Malek
Актёр
Рассел Кроу

Russell Crowe
Актёр
Майкл Шеннон

Michael Shannon
Актёр
Лидия Пекхэм

Lydia Peckham
Актриса
Лео Вудалл

Leo Woodall
Актёр
Колин Хэнкс

Colin Hanks
Актёр
Ричард Э. Грант

Richard E. Grant
Актёр
Джон Слэттери

John Slattery
Актёр
Бен Майлз

Ben Miles
Актёр
Ренн Шмидт

Wrenn Schmidt
Актриса
Лотта Вербек

Lotte Verbeek
Актриса
Андреас Пичман

Andreas Pietschmann
Актёр
Марк О’Брайен

Mark O'Brien
Актёр
Уэйн Бретт

Wayne Brett
Актёр
Петер Йордан

Peter Jordan
Актёр
Родерик Хилл

Roderick Hill
Актёр
Ральф Белкин

Ralph Berkin
Актёр
Джереми Вилер

Jeremy Wheeler
Актёр
Дитер Рисл

Dieter Riesle
Актёр
Дэн Кейд

Dan Cade
Актёр
Вольфганг Черни

Wolfgang Cerny
Актёр
Том Кеун

Tom Keune
Актёр
Пол Энтони-Барбер

Paul Antony-Barber
Актёр
Андраш Корчмарош

András Korcsmáros
Актёр
Майкл Шелдон

Michael Sheldon
Актёр
Дональд Сейдж Маккей

Donald Sage Mackay
Актёр
Алекс Дил

Alex Diehl
Актёр
Сэм Ньюман

Sam Newman
Актёр
Билли Рэйнер

Billy Rayner
Актёр
Карл Ахляйтнер

Carl Achleitner
Актёр
Дьюла Мештерхази

Gyula Mesterházy
Актёр
Бретт Китинг

Brett Keating
Актёр
Филипп Жак

Philippe Jacq
Актёр
Габор Мадаи

Gábor Maday
Актёр
Адам Варга

Ádám Varga
Актёр
Джузеппе Чедерна

Giuseppe Cederna
Актёр
Габор Немет

Gábor Németh
Актёр
Александр Тол

Alexander Tol
Актёр
Барна Ийеш

Barna Illyés
Актёр
Геза Бодор

Géza Bodor
Актёр
Дьюла Бенедек

Gyula Benedek
Актёр
Габор Роберт

Gábor Róbert
Актёр

Сценаристы

Джеймс Вандербилт

James Vanderbilt
Сценарист
Джек Эль-Хай

Jack El-Hai
Сценарист

Продюсеры

Брэдли Дж. Фишер

Bradley J. Fischer
Продюсер

Монтажёры

Том Иглз

Tom Eagles
Монтажёр

Операторы

Дариуш Вольски

Dariusz Wolski
Оператор

Композиторы

Брайан Тайлер

Brian Tyler
Композитор