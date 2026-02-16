Фильм Нюрнберг

О фильме
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Вандербилт
- Актёр
Рами
Малек
- Актёр
Рассел
Кроу
- Актёр
Майкл
Шеннон
- ЛПАктриса
Лидия
Пекхэм
- ЛВАктёр
Лео
Вудалл
- Актёр
Колин
Хэнкс
- Актёр
Ричард
Э. Грант
- Актёр
Джон
Слэттери
- БМАктёр
Бен
Майлз
- Актриса
Ренн
Шмидт
- ЛВАктриса
Лотта
Вербек
- АПАктёр
Андреас
Пичман
- Актёр
Марк
О’Брайен
- УБАктёр
Уэйн
Бретт
- ПЙАктёр
Петер
Йордан
- РХАктёр
Родерик
Хилл
- РБАктёр
Ральф
Белкин
- ДВАктёр
Джереми
Вилер
- ДРАктёр
Дитер
Рисл
- ДКАктёр
Дэн
Кейд
- ВЧАктёр
Вольфганг
Черни
- Актёр
Том
Кеун
- ПЭАктёр
Пол
Энтони-Барбер
- АКАктёр
Андраш
Корчмарош
- МШАктёр
Майкл
Шелдон
- ДСАктёр
Дональд
Сейдж Маккей
- АДАктёр
Алекс
Дил
- СНАктёр
Сэм
Ньюман
- БРАктёр
Билли
Рэйнер
- КААктёр
Карл
Ахляйтнер
- ДМАктёр
Дьюла
Мештерхази
- БКАктёр
Бретт
Китинг
- ФЖАктёр
Филипп
Жак
- ГМАктёр
Габор
Мадаи
- АВАктёр
Адам
Варга
- ДЧАктёр
Джузеппе
Чедерна
- ГНАктёр
Габор
Немет
- АТАктёр
Александр
Тол
- БИАктёр
Барна
Ийеш
- ГБАктёр
Геза
Бодор
- ДБАктёр
Дьюла
Бенедек
- ГРАктёр
Габор
Роберт
- Сценарист
Джеймс
Вандербилт
- ДЭСценарист
Джек
Эль-Хай
- Продюсер
Брэдли
Дж. Фишер
- ТИМонтажёр
Том
Иглз
- Оператор
Дариуш
Вольски
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер