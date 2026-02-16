Фильм Нюрнберг

Нюрнберг
2025, Nuremberg
Триллер, Драма18+
История о психологическом противостоянии талантливого психиатра Дугласа Келли и рейхсмаршала нацистской Германии Германа Геринга, от результатов которого зависит исход Нюрнбергского процесса.

Страна
США, Венгрия
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.4 IMDb

