Фильмы
Нуреев: Щелкунчик
Актёры и съёмочная группа фильма «Нуреев: Щелкунчик»

Режиссёры

Майкл Бейер

Michael Beyer
Режиссёр

Актёры

Людмила Коновалова

Liudmila Konovalova
АктрисаClara
Владимир Шишов

АктёрDrosselmeyer / Der Prinz
Эмилия Баранович

Emilia Baranowicz
АктрисаLuisa
Давиде Дато

Davide Dato
АктёрFritz / Tänzer - Spanischer Tanz
Габор Обереггер

Gabor Oberegger
АктёрDer Vater / Tänzer - Russischer Tanz
Франциска Валльнер-Холлинек

Franziska Hollinek-Wallner
АктрисаDie Mutter / Tänzerin - Russischer Tanz (в титрах: Franziska Wallner-Hollinek)
Кристоф Венцель

Christoph Wenzel
АктёрDer Großvater / Tänzer - Arabischer Tanz
Ева Полацек

Eva Polacek
АктрисаDie Großmutter / Tänzerin - Arabischer Tanz
Аттила Бако

Attila Bakó
АктёрDer Rattenkönig
Мартин Винтер

Martin Winter
АктёрDer Rattenkönig
Алена Клочкова

Alena Klochkova
АктрисаSchneeflocke
Кетеван Папава

Ketevan Papava
АктрисаTänzerin - Arabischer Tanz
Эно Пичи

Eno Peci
АктёрTänzer - Arabischer Tanz
Андраш Лукач

András Lukács
АктёрTänzer - Chinesischer Tanz
Иоанна Авраам

Ioanna Avraam
АктрисаTänzerin - Pastorale
Масаю Кимото

Masayu Kimoto
АктёрTänzer - Pastorale

Сценаристы

Рудольф Нуреев

Сценарист

Продюсеры

Хайделинда Руди

Heidelinde Rudy
Продюсер
Мартин Траксль

Martin Traxl
Продюсер

Композиторы

Пётр Чайковский

Композитор