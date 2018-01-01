Актёры и съёмочная группа фильма «Нуреев: Щелкунчик»

WinkФильмыНуреев: ЩелкунчикАктёры и съёмочная группа фильма «Нуреев: Щелкунчик»
Режиссёры
Актёры
АктрисаClara
Людмила КоноваловаLiudmila Konovalova
АктёрDrosselmeyer / Der Prinz
Владимир Шишов
АктрисаLuisa
Эмилия БарановичEmilia Baranowicz
АктёрFritz / Tänzer - Spanischer Tanz
Давиде ДатоDavide Dato
АктёрDer Vater / Tänzer - Russischer Tanz
Габор ОбереггерGabor Oberegger
АктрисаDie Mutter / Tänzerin - Russischer Tanz (в титрах: Franziska Wallner-Hollinek)
Франциска Валльнер-ХоллинекFranziska Hollinek-Wallner
АктёрDer Großvater / Tänzer - Arabischer Tanz
Кристоф ВенцельChristoph Wenzel
АктрисаDie Großmutter / Tänzerin - Arabischer Tanz
Ева ПолацекEva Polacek
АктёрDer Rattenkönig
Аттила БакоAttila Bakó
АктёрDer Rattenkönig
Мартин ВинтерMartin Winter
АктрисаSchneeflocke
Алена КлочковаAlena Klochkova
АктрисаTänzerin - Arabischer Tanz
Кетеван ПапаваKetevan Papava
АктёрTänzer - Arabischer Tanz
Эно ПичиEno Peci
АктёрTänzer - Chinesischer Tanz
Андраш ЛукачAndrás Lukács
АктрисаTänzerin - Pastorale
Иоанна АвраамIoanna Avraam
АктёрTänzer - Pastorale