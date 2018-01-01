Нуреев: Его сцена – весь мир
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Нуреев: Его сцена – весь мир

Нуреев: Его сцена – весь мир (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Nureyev
Документальные105 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Документальный фильм прослеживает основные этапы биографии легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева ― от удивительной истории рождения до эмиграции на Запад и превращения в мировой культурный феномен.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb