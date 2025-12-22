Фильм Новый год в Березовке
2024, Новый год в Березовке
Комедия, Семейный12+
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О фильме
В предновогодней суматохе семейная пара Кошкиных забирается в соседний дом Морозовых, намереваясь их обокрасть. Но дома оказываются наказанные за ссору дети, которым нужно не только помириться, но и противостоять грабителям, найти пропавшие деньги и все-таки встретить Новый год с семьей.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
3.7 IMDb
- ОЛРежиссёр
Ольга
Ланд
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- СПАктриса
София
Петрова
- ГГАктёр
Гурам
Гогия
- Актриса
Анна
Уколова
- Актёр
Алексей
Шевченков
- Актёр
Марк
Богатырев
- ОААктриса
Ольга
Ажажа
- Актёр
Егор
Дружинин
- Актёр
Игорь
Жижикин
- КМАктёр
Константин
Мурзенко
- ВЗСценарист
Владимир
Зайкин
- ДГСценарист
Дмитрий
Головин
- ОЛСценарист
Ольга
Ланд
- ДГПродюсер
Дмитрий
Головин
- РХПродюсер
Раиль
Хисматуллин
- СШПродюсер
Сергей
Шишкин
- ТПМонтажёр
Тим
Павелко
- АШОператор
Алексей
Шубаков
- НРКомпозитор
Николай
Ростов