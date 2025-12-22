В предновогодней суматохе семейная пара Кошкиных забирается в соседний дом Морозовых, намереваясь их обокрасть. Но дома оказываются наказанные за ссору дети, которым нужно не только помириться, но и противостоять грабителям, найти пропавшие деньги и все-таки встретить Новый год с семьей.

