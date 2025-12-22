Новый год в Березовке
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Новый год в Березовке

Фильм Новый год в Березовке

2024, Новый год в Березовке
Комедия, Семейный12+
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О фильме

В предновогодней суматохе семейная пара Кошкиных забирается в соседний дом Морозовых, намереваясь их обокрасть. Но дома оказываются наказанные за ссору дети, которым нужно не только помириться, но и противостоять грабителям, найти пропавшие деньги и все-таки встретить Новый год с семьей.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
Full HD

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
3.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Новый год в Березовке»