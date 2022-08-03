Новые русские (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Новые русские
Комедия, Фантастика85 мин18+
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О фильме
Коллекция короткометражных фильмов. Все работы сделаны молодыми российскими режиссерами, все отличает та свобода, которую редко встретишь в большом отечественном кино. Молодежь не зависит от финансового диктата, она смела в обращении с жанрами и не стесняется нарушать любые правила.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Фантастика, Драма, Триллер
КачествоSD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
- Режиссёр
Камила
Сафина
- Режиссёр
Григорий
Добрыгин
- ОМРежиссёр
Оксана
Михеева
- Режиссёр
Кирилл
Плетнёв
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- ФГАктёр
Фандус
Гаптуллин
- ВЛАктёр
Владимир
Любовский
- МБАктёр
Максим
Бартош
- ЕСАктриса
Елена
Сердюкова
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- ГПАктёр
Георге
Пистерьяну
- БААктёр
Бернардо
Ариас Поррас
- Актёр
Александр
Яценко
- ЕЩАктриса
Екатерина
Щеглова
- Сценарист
Камила
Сафина
- Сценарист
Григорий
Добрыгин
- ИНСценарист
Илья
Носоченко
- ОМСценарист
Оксана
Михеева
- Продюсер
Камила
Сафина
- Продюсер
Артем
Васильев
- КЛПродюсер
Константин
Лузиньян
- УПХудожница
Ульяна
Полянская
- ОПХудожница
Оксана
Присяжная
- ПКХудожник
Павел
Ковач
- ДКМонтажёр
Даниэлюс
Коканаускис
- РГМонтажёр
Руфат
Гасанов
- ВКМонтажёр
Владимир
Круг
- ИСОператор
Иван
Соломатин
- АСОператор
Александр
Симонов
- АТОператор
Алексей
Тодоров
- ЖЛКомпозитор
Женя
Любич
- АСКомпозитор
Андрей
Суратдинов
- РЛКомпозитор
Роман
Литвинов