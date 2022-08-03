Новые русские (фильм, 2015) смотреть онлайн

Коллекция короткометражных фильмов. Все работы сделаны молодыми российскими режиссерами, все отличает та свобода, которую редко встретишь в большом отечественном кино. Молодежь не зависит от финансового диктата, она смела в обращении с жанрами и не стесняется нарушать любые правила.

