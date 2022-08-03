Новые русские
Wink
Фильмы
Новые русские

Новые русские (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Новые русские
Комедия, Фантастика85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Коллекция короткометражных фильмов. Все работы сделаны молодыми российскими режиссерами, все отличает та свобода, которую редко встретишь в большом отечественном кино. Молодежь не зависит от финансового диктата, она смела в обращении с жанрами и не стесняется нарушать любые правила.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фантастика, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Новые русские»