Новые приключения попугая Кеши. Мужество попугая Кеши (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Новые приключения попугая Кеши. Мужество попугая Кеши
Мультфильм13 мин0+
О фильме
Культовый блудный попугай из 80-х возвращается! Тяга к красивой жизни приводит Кешу на улицу, где он встречает новых друзей, которые обещают ему ананас и просят помочь проникнуть в квартиру, от которой якобы забыли ключи. В ходе операции попугай понимает, что связался с грабителями.
СтранаРоссия
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время13 мин / 00:13
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.3 IMDb
- АДРежиссёр
Александр
Давыдов
- ИХАктёр
Игорь
Христенко
- ДФАктёр
Дмитрий
Филимонов
- ДКАктёр
Дмитрий
Курта
- ОШАктриса
Ольга
Шорохова
- АВАктёр
Анатолий
Вологдин
- АКСценарист
Александр
Курляндский
- АКПродюсер
Акоп
Киракосян
- ЭРПродюсер
Эрнест
Рахимов
- ЕЖХудожница
Елизавета
Жарова
- АСХудожник
Анатолий
Савченко
- ОВМонтажёр
Ольга
Василенко
- КРОператор
Кабул
Расулов
- ЛПКомпозитор
Леонид
Печников