Новые приключения попугая Кеши. Мужество попугая Кеши (фильм, 2005) смотреть онлайн

Новые приключения попугая Кеши. Мужество попугая Кеши
Мультфильм13 мин0+

Культовый блудный попугай из 80-х возвращается! Тяга к красивой жизни приводит Кешу на улицу, где он встречает новых друзей, которые обещают ему ананас и просят помочь проникнуть в квартиру, от которой якобы забыли ключи. В ходе операции попугай понимает, что связался с грабителями.

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

