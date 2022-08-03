Новые приключения попугая Кеши. Мужество попугая Кеши (фильм, 2005) смотреть онлайн

Культовый блудный попугай из 80-х возвращается! Тяга к красивой жизни приводит Кешу на улицу, где он встречает новых друзей, которые обещают ему ананас и просят помочь проникнуть в квартиру, от которой якобы забыли ключи. В ходе операции попугай понимает, что связался с грабителями.

