Новые приключения Аленушки и Еремы.
Актёры и съёмочная группа фильма «Новые приключения Аленушки и Еремы.»

Режиссёры

Георгий Гитис

Режиссёр

Актёры

Антон Макарский

АктёрЕрёма
Инна Гомес

АктрисаАлёнушка
Юлия Ковальчук

Актрисакитайская девушка Мэй Ли
Александр Ревва

АктёрВоевода Гордей / Ёж / Конь / китайский император
Сергей Чонишвили

АктёрШах Рахман / Шаман Бабучанга / переводчик
Рената Литвинова

Актрисатетка Ефросинья
Александр Пожаров

Актёрцарь Дормидонт
Евгений Воскресенский

Актёррыцарь Фрауэнлоб фон Цветер
Александр Наумов

Актёрциклоп Тимур
Наталья Щукина

Актрисацаревна Вселава / Эллочка №3

Сценаристы

Андрей Гончаров

Сценарист
Константин Мулин

Сценарист

Продюсеры

Геворг Нерсисян

Продюсер
Армен Манасарян

Продюсер

Композиторы

Константин Шустарев

Композитор