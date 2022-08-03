Новые приключения Аленушки и Еремы. (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Новые приключения Аленушки и Еремы.
Мультфильм, Семейный75 мин6+
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О фильме
Итак, Ерема женится на Аленушке, Шах — на царевне Всеславе. Получив доступ к нефтяным фонтанам, царевна строит «паролет». Коварный Рыцарь похищает у царевны новый летательный аппарат, а в придачу и Шаха. Приземлившись в Африке, Рыцарь и Шах попадают в плен к людоедам… Всеслава, Аленушка, Ерема и Царь на «крылолете» отправляются на поиски. Но кто спасет героев в последнюю минуту?
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Мультфильм
КачествоSD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
2.6 КиноПоиск
2.6 IMDb
- ГГРежиссёр
Георгий
Гитис
- Актёр
Антон
Макарский
- ИГАктриса
Инна
Гомес
- Актриса
Юлия
Ковальчук
- Актёр
Александр
Ревва
- СЧАктёр
Сергей
Чонишвили
- Актриса
Рената
Литвинова
- АПАктёр
Александр
Пожаров
- Актёр
Евгений
Воскресенский
- Актёр
Александр
Наумов
- НЩАктриса
Наталья
Щукина
- АГСценарист
Андрей
Гончаров
- КМСценарист
Константин
Мулин
- ГНПродюсер
Геворг
Нерсисян
- АМПродюсер
Армен
Манасарян
- КШКомпозитор
Константин
Шустарев