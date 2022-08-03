Новые приключения Аленушки и Еремы. (фильм, 2009) смотреть онлайн

Итак, Ерема женится на Аленушке, Шах — на царевне Всеславе. Получив доступ к нефтяным фонтанам, царевна строит «паролет». Коварный Рыцарь похищает у царевны новый летательный аппарат, а в придачу и Шаха. Приземлившись в Африке, Рыцарь и Шах попадают в плен к людоедам… Всеслава, Аленушка, Ерема и Царь на «крылолете» отправляются на поиски. Но кто спасет героев в последнюю минуту?

