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Новые приключения Аленушки и Еремы.

Новые приключения Аленушки и Еремы. (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Новые приключения Аленушки и Еремы.
Мультфильм, Семейный75 мин6+

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О фильме

Итак, Ерема женится на Аленушке, Шах — на царевне Всеславе. Получив доступ к нефтяным фонтанам, царевна строит «паролет». Коварный Рыцарь похищает у царевны новый летательный аппарат, а в придачу и Шаха. Приземлившись в Африке, Рыцарь и Шах попадают в плен к людоедам… Всеслава, Аленушка, Ерема и Царь на «крылолете» отправляются на поиски. Но кто спасет героев в последнюю минуту?

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Мультфильм
Качество
SD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

2.6 КиноПоиск
2.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Новые приключения Аленушки и Еремы.»