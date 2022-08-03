Новая жизнь (фильм, 2020) смотреть онлайн

Художественная экранизация реального психологического эксперимента. Жизнь 35-летней юристки Анны Новиковой катится под откос. Мужчина мечты уходит к молодой красотке, а начальник вместо нее повышает неопытную студентку. Да и друзья не забывают напоминать, что «часики-то тикают». Устав от этого, Анна покупает билет на самолет и улетает на курорт. Но в отпуске главную героиню тоже настигают неприятности: в результате травмы женщина теряет память. Тогда местный психолог убеждает Новикову в том, что ей всего 25 лет. Получится ли у Анны начать все с чистого листа, узнаете, когда будете смотреть драму «Новая жизнь» 2020 года на Wink.

