Новая жизнь (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.32020, Новая жизнь
Драма116 мин18+
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О фильме
Художественная экранизация реального психологического эксперимента. Жизнь 35-летней юристки Анны Новиковой катится под откос. Мужчина мечты уходит к молодой красотке, а начальник вместо нее повышает неопытную студентку. Да и друзья не забывают напоминать, что «часики-то тикают». Устав от этого, Анна покупает билет на самолет и улетает на курорт. Но в отпуске главную героиню тоже настигают неприятности: в результате травмы женщина теряет память. Тогда местный психолог убеждает Новикову в том, что ей всего 25 лет. Получится ли у Анны начать все с чистого листа, узнаете, когда будете смотреть драму «Новая жизнь» 2020 года на Wink.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
7.1 IMDb
- МЕРежиссёр
Мария
Ефремова
- Актёр
Андрей
Носков
- МЕАктриса
Мария
Ефремова
- Актёр
Юрий
Кормушин
- Актёр
Андрей
Ургант
- ДПАктриса
Дарья
Повереннова
- Актриса
Яна
Поплавская
- ТВАктёр
Татьяна
Винокурова
- Актриса
Эвелина
Блёданс
- ВКАктёр
Владимир
Кисаров
- Актёр
Адам
Булгучев
- МЕСценарист
Мария
Ефремова
- НВПродюсер
Нина
Володина
- МЕПродюсер
Мария
Ефремова
- ОИОператор
Олег
Ихлов
- ДЧКомпозитор
Денис
Чураков