Новая Зеландия 3D (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Новая Зеландия — уникальная страна: маленькие острова на юго-западе Океании повторяют весь мир в миниатюре. Здесь можно насладиться роскошными пляжами и подышать горным воздухом, почувствовать ритм больших городов и уют деревень, далеких от цивилизации.



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