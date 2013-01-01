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Новая Зеландия 3D

Новая Зеландия 3D (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, New Zealand 3D: The Forgotten Paradise
Документальные60 мин0+

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Сюжет

Новая Зеландия — уникальная страна: маленькие острова на юго-западе Океании повторяют весь мир в миниатюре. Здесь можно насладиться роскошными пляжами и подышать горным воздухом, почувствовать ритм больших городов и уют деревень, далеких от цивилизации.

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Информация

Страна
Германия
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.0 КиноПоиск