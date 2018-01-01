Wink
Фильмы
Новая волна
Актёры и съёмочная группа фильма «Новая волна»

Актёры и съёмочная группа фильма «Новая волна»

Режиссёры

Ричард Линклейтер

Ричард Линклейтер

Richard Linklater
Режиссёр

Актёры

Зои Дойч

Зои Дойч

Zoey Deutch
АктрисаJean Seberg
Обри Дюллен

Обри Дюллен

Aubry Dullin
АктёрJean-Paul Belmondo
Джейд Фан-Жиа

Джейд Фан-Жиа

Jade Phan-Gia
АктрисаPhuong Maittret
Аликс Бенезек

Аликс Бенезек

Alix Bénézech
АктрисаJuliette Gréco
Том Новембр

Том Новембр

Tom Novembre
АктёрJean-Pierre Melville
Орельен Лорнье

Орельен Лорнье

Aurélien Lorgnier
АктёрRobert Bresson
Жан-Жак Ле Весье

Жан-Жак Ле Весье

Jean-Jacques Le Vessier
АктёрJean Cocteau
Жанн Арене

Жанн Арене

Jeanne Arènes
АктрисаBlanche Montel
Косима Бевернаже

Косима Бевернаже

Cosima Bevernaege
АктрисаFrançoise Arnoul
Пьер-Франсуа Гарель

Пьер-Франсуа Гарель

Pierre-François Garel
АктёрRichard Balducci
Илиана Забет

Илиана Забет

Iliana Zabeth
АктрисаCécile Decugis
Батист Русийон

Батист Русийон

Baptiste Roussillon
АктёрDaniel Boulanger
Пьер Глена

Пьер Глена

Pierre Glénat
Актёр
Гиги Велиситат

Гиги Велиситат

Gigi Velicitat
Актёр

Сценаристы

Летиция Массон

Летиция Массон

Laetitia Masson
Сценарист
Мишель Петен

Мишель Петен

Michèle Pétin
Сценарист

Продюсеры

Мишель Петен

Мишель Петен

Michèle Pétin
Продюсер
Майк Близзард

Майк Близзард

Mike Blizzard
Продюсер
Эммануэль Монтама

Эммануэль Монтама

Emmanuel Montamat
Продюсер

Операторы

Давид Шамбиль

Давид Шамбиль

David Chambille
Оператор