Фильм Новая волна

О фильме
1959 год, Париж. Половина сотрудников Cahiers du Cinema уже сняли по фильму. Шаброль успел сделать два, Франсуа Трюффо с его «Ударами» рукоплещут в Каннах. И только Жан-Люк Годар, которого все — по крайней мере, он сам — считают гением, ходит с парой короткометражек за плечами. Годар наконец решает, что готов, и берет у дружественного продюсера де Борегара немного денег на картину по мотивам заметки из криминальной хроники. Приятель режиссера Жан-Поль Бельмондо будет играть жулика в бегах, восходящая американская звезда Джин Сиберг, недавно перебравшаяся во Францию, — его ненадежную подружку.
Рейтинг
- РЛРежиссёр
Ричард
Линклейтер
- Актриса
Зои
Дойч
- ОДАктёр
Обри
Дюллен
- ДФАктриса
Джейд
Фан-Жиа
- АБАктриса
Аликс
Бенезек
- ТНАктёр
Том
Новембр
- ОЛАктёр
Орельен
Лорнье
- ЖЛАктёр
Жан-Жак
Ле Весье
- ЖААктриса
Жанн
Арене
- КБАктриса
Косима
Бевернаже
- ПГАктёр
Пьер-Франсуа
Гарель
- ИЗАктриса
Илиана
Забет
- БРАктёр
Батист
Русийон
- ПГАктёр
Пьер
Глена
- ГВАктёр
Гиги
Велиситат
- ЛМСценарист
Летиция
Массон
- МПСценарист
Мишель
Петен
- МППродюсер
Мишель
Петен
- МБПродюсер
Майк
Близзард
- ЭМПродюсер
Эммануэль
Монтама
- ДШОператор
Давид
Шамбиль