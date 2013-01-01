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Новая попытка Кейт МакКолл HD

Новая попытка Кейт МакКолл HD (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The Trials of Cate McCall HD
Драмы89 мин0+

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Сюжет

Бывший опытный адвокат должна вновь вернуться к старой работе и доказать невиновность женщины, обвиненной в убийстве, чтобы вернуть опекунство над дочерью и свою работу.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb