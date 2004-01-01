Новая полицейская история (в переводе Гоблина) (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Перезапуск культовой полицейской франшизы с Джеки Чаном – в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Известный на весь Гонконг инспектор Чан Гвоквин уходит из полиции после засады грабителей, в результате которой погиб весь его отряд. Он пребывает в депрессии и заливает горе алкоголем. В таком состоянии Чана находит родственник погибшего члена отряда Фрэнк Ченг и предлагает ему отомстить злоумышленникам. Инспектор собирается с силами и вместе с новым напарником начинает расследование, чтобы наказать виновников гибели коллег. Чтобы насладиться приключениями Чана и Фрэнка, спешите смотреть боевик «Новая полицейская история» (2004) на Wink в хорошем качестве и правильном переводе.



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