Новая полицейская история (в переводе Гоблина) (фильм, 2004) смотреть онлайн
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Сюжет
Перезапуск культовой полицейской франшизы с Джеки Чаном – в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Известный на весь Гонконг инспектор Чан Гвоквин уходит из полиции после засады грабителей, в результате которой погиб весь его отряд. Он пребывает в депрессии и заливает горе алкоголем. В таком состоянии Чана находит родственник погибшего члена отряда Фрэнк Ченг и предлагает ему отомстить злоумышленникам. Инспектор собирается с силами и вместе с новым напарником начинает расследование, чтобы наказать виновников гибели коллег. Чтобы насладиться приключениями Чана и Фрэнка, спешите смотреть боевик «Новая полицейская история» (2004) на Wink в хорошем качестве и правильном переводе.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Бенни
Чан
- Актёр
Джеки
Чан
- Актёр
Николас
Це
- Актриса
Чарли
Ен
- Актриса
Чарлин
Чой
- ДУАктёр
Дэниэл
У
- ДВАктёр
Дейв
Вон
- ЭОАктёр
Энди
Он
- ТИАктёр
Теренс
Инь
- КЦАктриса
Коко
Цзян
- ТХАктёр
Тони
Хо
- АЮСценарист
Алан
Юэнь
- Продюсер
Бенни
Чан
- ССПродюсер
Солон
Со
- БТПродюсер
Барби
Тун
- Продюсер
Джеки
Чан
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Борзуно�ва
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- ДЧХудожник
Джеймс
Чу
- ОВХудожник
Оливер
Вон
- ДДХудожница
Джесси
Дай
- ЯЧМонтажёр
Яу
Чи-Вай
- ЭПОператор
Энтони
Пунь
- ТВКомпозитор
Томми
Вай