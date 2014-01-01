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Новая подружка

Новая подружка (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Une nouvelle amie
Драмы103 мин18+

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Сюжет

Клэр переживает смерть лучшей подруги — они были неразлучны с детства, делили радости и переживания отрочества, одновременно вышли замуж. Убитый горем вдовец предлагает Клэр остроумный способ выбраться из депрессии…

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Новая подружка»

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