Новая подружка (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Клэр переживает смерть лучшей подруги — они были неразлучны с детства, делили радости и переживания отрочества, одновременно вышли замуж. Убитый горем вдовец предлагает Клэр остроумный способ выбраться из депрессии…



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