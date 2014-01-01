Новая подружка (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Une nouvelle amie
Драмы103 мин18+
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Сюжет
Клэр переживает смерть лучшей подруги — они были неразлучны с детства, делили радости и переживания отрочества, одновременно вышли замуж. Убитый горем вдовец предлагает Клэр остроумный способ выбраться из депрессии…
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Рейтинг
6.4 К�иноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Франсуа
Озон
- Актёр
Ромен
Дюрис
- АДАктриса
Анаис
Демустье
- РПАктёр
Рафаэль
Персонас
- ИЛАктриса
Изильд
Ле Беско
- АКАктриса
Аврора
Клеман
- ЖБАктёр
Жан-Клод
Боль-Редда
- БПАктёр
Брюно
Перар
- КЧАктриса
Клодин
Чатель
- АЖАктриса
Анита
Жилье
- АФАктёр
Алекс
Фонджа
- Сценарист
Франсуа
Озон
- РРСценарист
Рут
Ренделл
- ЭАПродюсер
Эрик
Альтмайер
- НАПродюсер
Николас
Альтмайер
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- АМАктёр дубляжа
Александр
Майоров
- СШАктриса дубляжа
Светлана
Шейченко
- ВМАктёр дубляжа
Валентин
Морозов
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ПЛХудожник
Паскаль
Ле Геллек
- ЭУХудожница
Элизабет
Уильямс
- ПШХудожница
Паскалин
Шаванн
- ЛГМонтажёр
Лор
Гердетт
- ПМОператор
Паскаль
Марти
- ФРКомпозитор
Филипп
Ромби