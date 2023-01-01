Wink
Фильмы
Новая Москва
Актёры и съёмочная группа фильма «Новая Москва»

Актёры и съёмочная группа фильма «Новая Москва»

Режиссёры

Александр Медведкин

Режиссёр

Актёры

Мария Блюменталь-Тамарина

Актрисабабушка
Нина Алисова

АктрисаЗоя Новикова
Александр Граве

Актёр
Владимир Яворский

Актёр
Лидия Смирнова

Актриса
Павел Суханов

АктёрФедя Утин
Мария Барабанова

АктрисаОля
Елена Ануфриева

Актриса
Даниил Сагал

АктёрАлёша Коноплянников
Николай Пажитнов

Актёр

Сценаристы

Александр Медведкин

Сценарист

Продюсеры

Ф. Закатов

Продюсер
В. Гутин

Продюсер

Художники

Андрей Никулин

Художник
Абрам Гончарский

Художник
Г. Павлович

Художник

Монтажёры

Татьяна Лихачева

Монтажёр

Композиторы

Владимир Юровский

Композитор