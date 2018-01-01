Wink
Фильмы
Норвежский лес
Актёры и съёмочная группа фильма «Норвежский лес»

Актёры и съёмочная группа фильма «Норвежский лес»

Режиссёры

Чан Ань Хунг

Чан Ань Хунг

Trần Anh Hùng
Режиссёр

Актёры

Кэнъити Мацуяма

Кэнъити Мацуяма

Kenichi Matsuyama
АктёрToru Watanabe
Ринко Кикути

Ринко Кикути

Rinko Kikuchi
АктрисаNaoko
Кико Мидзухара

Кико Мидзухара

Kiko Mizuhara
АктрисаMidori
Кэнго Кора

Кэнго Кора

Kengo Kora
АктёрKizuki
Рэика Кирисима

Рэика Кирисима

Reika Kirishima
АктрисаDr. Reiko Ishida
Эрико Хацунэ

Эрико Хацунэ

Eriko Hatsune
АктрисаHatsumi
Токио Эмото

Токио Эмото

Tokio Emoto
АктёрStorm Trooper
Такао Ханда

Такао Ханда

Takao Handa
АктёрMidori's Father
Юсукэ

Юсукэ

Yusuke
АктёрHigh School Classmate
Юки Ито

Юки Ито

Yûki Itô
АктёрStudent Activist

Сценаристы

Чан Ань Хунг

Чан Ань Хунг

Trần Anh Hùng
Сценарист
Харуки Мураками

Харуки Мураками

Haruki Murakami
Сценарист

Продюсеры

Вутер Барендрехт

Вутер Барендрехт

Wouter Barendrecht
Продюсер
Сатоси Фукусима

Сатоси Фукусима

Satoshi Fukushima
Продюсер

Художники

Чан Ну Йен Кхе

Чан Ну Йен Кхе

Trần Nữ Yên Khê
Художница

Операторы

Марк Ли Пинбин

Марк Ли Пинбин

Mark Lee Pingbing
Оператор

Композиторы

Джонни Гринвуд

Джонни Гринвуд

Jonny Greenwood
Композитор