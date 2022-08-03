Норвежский лес
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Норвежский лес (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Noruwei no mori
Драма, Мелодрама128 мин18+

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О фильме

37-летний Тору слышит в гамбургском аэропорту мелодию песни The Beatles «Norwegian Wood» и переносится мыслями в свою юность — в 1960-е годы, когда он был токийским студентом, тяжело переживавшим смерть лучшего друга, который совершил самоубийство.

Страна
Япония
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
128 мин / 02:08

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Норвежский лес»