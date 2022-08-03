Норвежский лес (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Noruwei no mori
Драма, Мелодрама128 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
37-летний Тору слышит в гамбургском аэропорту мелодию песни The Beatles «Norwegian Wood» и переносится мыслями в свою юность — в 1960-е годы, когда он был токийским студентом, тяжело переживавшим смерть лучшего друга, который совершил самоубийство.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЧАРежиссёр
Чан
Ань Хунг
- КМАктёр
Кэнъити
Мацуяма
- Актриса
Ринко
Кикути
- КМАктриса
Кико
Мидзухара
- ККАктёр
Кэнго
Кора
- РКАктриса
Рэика
Кирисима
- ЭХАктриса
Эрико
Хацунэ
- ТЭАктёр
Токио
Эмото
- ТХАктёр
Такао
Ханда
- ЮАктёр
Юсукэ
- ЮИАктёр
Юки
Ито
- ЧАСценарист
Чан
Ань Хунг
- ХМСценарист
Харуки
Мураками
- ВБПродюсер
Вутер
Барендрехт
- СФПродюсер
Сатоси
Фукусима
- ЧНХудожница
Чан
Ну Йен Кхе
- МЛОператор
Марк
Ли Пинбин
- ДГКомпозитор
Джонни
Гринвуд