Фильм Нормальная семья

Беспринципный адвокат Чэ-ван защищает самых жестоких убийц без малейших угрызений совести, в то время как его брат-врач Чэ-гю считает себя порядочным и добрым человеком. Однажды общественный резонанс получает видеозапись, на которой двое подростков до полусмерти избивают бездомного, а Чэ-ван узнаёт в нападавших свою дочь и племянника. Потерпевший находится без сознания, у полиции нет никаких зацепок, а главам двух семей предстоит пройти настоящее испытание совести.



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