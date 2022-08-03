Норм и Несокрушимые (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.32016, Norm of the North
Мультфильм, Комедия86 мин6+
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О фильме
Встречайте! Норм и Несокрушимые — добродушный белый медведь и шустрые лемминги. Их миссия — спасти родную Арктику от коварной корпорации. Могущественный босс Мистер Грин задумал построить здесь, среди чистых льдов, город богачей, и пушистый отряд должен дать противнику бой на его территории.
СтранаКитай, США, Индия, Ирландия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
3.4 IMDb
- ЛОРежиссёр
Лиза
Ортис
- Актёр
Роб
Шнайдер
- Актриса
Хизер
Грэм
- Актёр
Кен
Жонг
- Актёр
Билл
Найи
- Актёр
Колм
Мини
- Актриса
Лоретта
Дивайн
- Актёр
Майкл
МакЭлхаттон
- МКАктриса
Майя
Кэй
- ГИАктёр
Габриэль
Иглесиас
- СДАктриса
Салом
Дженс
- САСценарист
Стивен
Алтире
- ДАСценарист
Даниэль
Алтире
- ДАПродюсер
Даниэль
Алтире
- САПродюсер
Стивен
Алтире
- АКАктёр дубляжа
Антон
Комолов
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шелест
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- Актёр дубляжа
Николай
Дроздов