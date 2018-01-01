Wink
Номер 44 HD
Актёры и съёмочная группа фильма «Номер 44 HD»

Режиссёры

Даниэль Эспиноса

Daniel Espinosa
Режиссёр

Актёры

Том Харди

Tom Hardy
АктёрLeo Demidov
Гари Олдман

Gary Oldman
АктёрGeneral Mikhail Nesterov
Нуми Рапас

Noomi Rapace
АктрисаRaisa Demidov
Юэль Киннаман

Joel Kinnaman
АктёрVasili
Пэдди Консидайн

Paddy Considine
АктёрVladimir Malevich
Джейсон Кларк

Jason Clarke
АктёрAnatoly Tarasovich Brodsky
Венсан Кассель

Vincent Cassel
АктёрMajor Kuzmin
Ксавьер Аткинс

Xavier Atkins
АктёрYoung Leo Demidov
Марк Льюис Джонс

Mark Lewis Jones
АктёрTortoise
Фарес Фарес

Fares Fares
АктёрAlexei Andreyev

Сценаристы

Ричард Прайс

Richard Price
Сценарист
Том Роб Смит

Tom Rob Smith
Сценарист

Продюсеры

Майкл Шефер

Michael Schaefer
Продюсер
Ридли Скотт

Ridley Scott
Продюсер
Грег Шапиро

Greg Shapiro
Продюсер

Актёры дубляжа

Илья Исаев

Актёр дубляжа
Леонид Белозорович

Актёр дубляжа
Рамиля Искандер

Актриса дубляжа
Михаил Данилюк

Актёр дубляжа
Иван Калинин

Актёр дубляжа

Художники

Эрик Польсвартек

Erik Polczwartek
Художник
Мартин Вачкар

Martin Vackár
Художник
Дженни Беван

Jenny Beavan
Художница

Монтажёры

Пьетро Скалия

Pietro Scalia
Монтажёр
Дилан Тиченор

Dylan Tichenor
Монтажёр

Операторы

Оливер Вуд

Oliver Wood
Оператор

Композиторы

Йон Экстранд

Jon Ekstrand
Композитор