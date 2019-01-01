Ночью все кошки серы (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Ночью все кошки серы
Документальные18 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Внимание! Фильм доступен только с немецкой звуковой дорожкой и английскими субтитрами. Он называет себя Человек-кот. Кристиан живет с двумя кошками Мармеладкой и Катюшей. Они неразлучны. Для своей любимицы Мармеладки он приглашает породистого кота из другой страны, чтобы у них появилось потомство. Так Кристин воплощает собственное стремление стать отцом. Этот фильм - мелодрама об отношениях человека и домашнего животного.
Ночью все кошки серы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.