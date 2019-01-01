Ночью все кошки серы (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с немецкой звуковой дорожкой и английскими субтитрами. Он называет себя Человек-кот. Кристиан живет с двумя кошками Мармеладкой и Катюшей. Они неразлучны. Для своей любимицы Мармеладки он приглашает породистого кота из другой страны, чтобы у них появилось потомство. Так Кристин воплощает собственное стремление стать отцом. Этот фильм - мелодрама об отношениях человека и домашнего животного.



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