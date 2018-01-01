Wink
Ночная закусочная
Актёры и съёмочная группа фильма «Ночная закусочная»

Режиссёры

Халед Риджвей

Khaled Ridgeway
Режиссёр

Актёры

Тиша Террасини Банкер

Tisha Terrasini Banker
АктрисаRita
Ив Мишель-Бенеш

Yves Beneche
АктёрDevin

Сценаристы

Халед Риджвей

Khaled Ridgeway
Сценарист

Продюсеры

Халед Риджвей

Khaled Ridgeway
Продюсер
Датари Тернер

Datari Turner
Продюсер

Монтажёры

Вилтон Круз

Wilton Cruz
Монтажёр

Композиторы

Тимо Чэнь

Timo Chen
Композитор