Ночная сучка
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Ночная сучка

Ночная сучка (фильм, 2024) смотреть онлайн

7.22024, Nightbitch
Драма99 мин18+

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О фильме

Бывшая художница уже два года сидит дома с ребёнком. Муж часто отлучается по работе, а бесконечная рутина из однообразных дел и отсутствие творчества погружают женщину во фрустрацию — она чувствует себя несчастной и поглупевшей. Однажды она замечает, что у неё начинает расти шерсть, заостряются зубы и пробуждаются звериные инстинкты.

Страна
США
Жанр
Драма
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ночная сучка»