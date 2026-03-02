Ночная сучка (фильм, 2024) смотреть онлайн
7.22024, Nightbitch
Драма99 мин18+
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О фильме
Бывшая художница уже два года сидит дома с ребёнком. Муж часто отлучается по работе, а бесконечная рутина из однообразных дел и отсутствие творчества погружают женщину во фрустрацию — она чувствует себя несчастной и поглупевшей. Однажды она замечает, что у неё начинает расти шерсть, заостряются зубы и пробуждаются звериные инстинкты.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb
- МХРежиссёр
Мариэль
Хеллер
- Актриса
Эми
Адамс
- СМАктёр
Скут
Макнэри
- ДХАктриса
Джессика
Харпер
- ЗЧАктриса
Зои
Чао
- МХАктриса
Мэри
Холлэнд
- НХАктёр
Нэйт
Хеллер
- ЭТАктриса
Элла
Томас
- ССАктриса
Стэйси
Свифт
- ГСАктёр
Гарретт
С. Филлипс
- ЭРАктриса
Эдриэнн
Роуз Уайт
- КОАктриса
Керри
О’Мэлли
- РДАктриса
Рослин
Джентл
- МЭАктёр
Майкл
Эндрю Бэйкер
- ЛМАктриса
Лора
Медоуз
- АРАктёр
Артур
Р.Х. Уосем ст.
- МХСценарист
Мариэль
Хеллер
- Продюсер
Эми
Адамс
- ЭКПродюсер
Энн
Кэри
- МХПродюсер
Мариэль
Хеллер
- СНПродюсер
Сью
Нэйгл
- БТОператор
Брэндон
Трост
- НХКомпозитор
Нэйт
Хеллер