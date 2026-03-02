Бывшая художница уже два года сидит дома с ребёнком. Муж часто отлучается по работе, а бесконечная рутина из однообразных дел и отсутствие творчества погружают женщину во фрустрацию — она чувствует себя несчастной и поглупевшей. Однажды она замечает, что у неё начинает расти шерсть, заостряются зубы и пробуждаются звериные инстинкты.

