Ночная смена
Актёры и съёмочная группа фильма «Ночная смена»

Режиссёры

Петра Бьондина Вольпе

Petra Biondina Volpe
Режиссёр

Актёры

Леони Бенеш

Leonie Benesch
Актриса
Алиреза Байрам

Alireza Bayram
Актёр
Йюрг Плюсс

Jürg Plüss
Актёр
Николь Бахманн

Nicole Bachmann
Актриса
Оливер Баэр

Oliver Baer
Актёр
Андреас Бётлер

Andreas Beutler
Актёр
Ясмин Маттай

Jasmin Mattei
Актриса
Анна-Катарина Мюллер

Anna-Katharina Müller
Актриса
Лале Явас

Lale Yavas
Актриса

Сценаристы

Петра Бьондина Вольпе

Petra Biondina Volpe
Сценарист

Продюсеры

Лукас Хоби

Lukas Hobi
Продюсер
Бастиан Грис

Bastie Griese
Продюсер