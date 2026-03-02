Ночная смена (фильм, 2025) смотреть онлайн

Ночная смена
2025, Heldin
Триллер, Драма18+

Этот фильм пока недоступен

Флория Линд работает медсестрой внедоукомплектованном отделении вбольнице вШвейцарии. Несмотря насуматоху ипостоянную нагрузку, Флория заботливо иуверенно ухаживает запациентами, однако встрессовой ситуации онадопускает серьёзную ошибку.

Страна
Швейцария, Германия
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.7 IMDb