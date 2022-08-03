No comment
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No comment

No comment (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.22014, No comment
Драма107 мин18+

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О фильме

Во имя первой любви к прекрасной турчанке молодой немец отказывается от своего прошлого. Теперь его зовут Хамза. И он завербован. Алексей Басаргин — капитан российской армии, разведчик, любящий муж и отец. Они ведут видеодневники своей жизни. Две судьбы. Два мира. Столкновение неизбежно.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «No comment»