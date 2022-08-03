No comment (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.22014, No comment
Драма107 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Во имя первой любви к прекрасной турчанке молодой немец отказывается от своего прошлого. Теперь его зовут Хамза. И он завербован. Алексей Басаргин — капитан российской армии, разведчик, любящий муж и отец. Они ведут видеодневники своей жизни. Две судьбы. Два мира. Столкновение неизбежно.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.3 IMDb
- АТРежиссёр
Артём
Темников
- Актёр
Александр
Новин
- ЛПАктёр
Леонард
Проксауф
- ДЖАктёр
Дмитрий
Журавлев
- ЕОАктёр
Евгений
Орехов
- ВААктёр
Виталий
Адасюк
- СТАктёр
Сергей
Терещенко
- ГЧАктёр
Геннадий
Ченцов
- Актёр
Саид-Магомед
Хасаев
- ИААктёр
Иван
Ахади
- СПАктриса
Сома
Писалль
- АТСценарист
Артём
Темников
- Продюсер
Александр
Новин
- АТПродюсер
Ася
Темникова
- ЕБПродюсер
Елена
Бренькова
- Продюсер
Евгений
Миронов
- ОШОператор
Олег
Шуваев
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- СЗКомпозитор
Сергей
Зыков