Во имя первой любви к прекрасной турчанке молодой немец отказывается от своего прошлого. Теперь его зовут Хамза. И он завербован. Алексей Басаргин — капитан российской армии, разведчик, любящий муж и отец. Они ведут видеодневники своей жизни. Две судьбы. Два мира. Столкновение неизбежно.

