Ниндзя: Шаг в неизвестность (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Ninja Immovable Heart
Боевики, Драмы99 мин18+
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Сюжет
Фантастический триллер, где в недалеком будущем люди остались бесправными существами, решения за которых принимают бездушные машины.
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Информация
Рейтинг
2.8 КиноПоиск
1.6 IMDb
- РБРежиссёр
Роб
Баард
- ЯБРежиссёр
Янош
Балаж
- РБАктёр
Роб
Баард
- РНАктёр
Роджер
Нив
- Актёр
Дэнни
Гловер
- ЯБАктёр
Янош
Балаж
- ББАктриса
Блэйз
Бродвэй
- КГАктриса
Кассандра
Гава
- ДФАктёр
Джейкоб
Файф
- ВЛАктриса
Вивиан
Лэнгхэм
- ДРАктриса
Дженнифер
Роуз
- РБСценарист
Роб
Баард
- РБПродюсер
Роб
Баард
- СОПродюсер
Стюарт
Олсон
- ЯБПродюсер
Янош
Балаж
- ЯБМонтажёр
Янош
Балаж
- РМОператор
Рон
МакФерсон