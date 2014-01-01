Ниндзя: Шаг в неизвестность
Wink
Фильмы
Ниндзя: Шаг в неизвестность

Ниндзя: Шаг в неизвестность (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Ninja Immovable Heart
Боевики, Драмы99 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Фантастический триллер, где в недалеком будущем люди остались бесправными существами, решения за которых принимают бездушные машины.

Ниндзя: Шаг в неизвестность смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Австралия
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

2.8 КиноПоиск
1.6 IMDb