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Нико 2

Нико 2 (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Niko 2: Lentäjäveljekset
Мультфильм, Семейный72 мин0+

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О фильме

Новые приключения веселого и отважного олененка Нико, мечтающего, как и его легендарный отец, стать летающим оленем в упряжке Санта-Клауса. Все начинается накануне Рождества. Вместе со своими друзьями, белкой Джулиусом, лаской Вилмой и сводным братишкой Джонни Нико с нетерпением ждет Санту. Но тот снова попадает в невероятную историю. Неужели дети останутся без подарков?

Страна
Дания, Ирландия, Германия, Финляндия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нико 2»