Никколо Паганини (фильм, 1982) смотреть онлайн
1982, Никколо Паганини
Драма, Музыка80 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЛМРежиссёр
Леонид
Менакер
- ВМАктёр
Владимир
Мсрян
- СВАктёр
Стефан
Василев
- Актёр
Альберт
Филозов
- АЧАктриса
Алла
Чернова
- Актёр
Армен
Джигарханян
- Актёр
Владимир
Самойлов
- Актёр
Донатас
Банионис
- ВЦАктриса
Ваня
Цветкова
- Актёр
Всеволод
Шиловский
- ОКАктёр
Ольгерт
Кродерс
- ЛМСценарист
Леонид
Менакер
- ОССценарист
Олег
Стукалов
- Актёр дубляжа
Сергей
Шакуров
- Актёр дубляжа
Петр
Шелохонов
- Актёр дубляжа
Игорь
Ясулович
- ИДАктёр дубляжа
Игорь
Дмитриев
- ВЮХудожник
Валерий
Юркевич
- ДМХудожник
Диана
Манэ
- ИРМонтажёр
Ирина
Руденко
- ВКОператор
Владимир
Ковзель
- СБКомпозитор
Сергей
Баневич