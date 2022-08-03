Никколо Паганини
Wink
Фильмы
Никколо Паганини

Никколо Паганини (фильм, 1982) смотреть онлайн

1982, Никколо Паганини
Драма, Музыка80 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Биографический фильм о великом итальянском скрипаче и композиторе Никколо Паганини (1782-1840).

Страна
СССР, Болгария
Жанр
Драма, Биография, Музыка
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Никколо Паганини»