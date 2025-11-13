Незваный гость (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, An Invited Guest
Триллер, Драма16+
Сколько раз повторяют нам в детстве: не разговаривайте с незнакомцами. И никогда, ни в коем случае, не впускайте в дом незнакомого человека. Говарду тоже говорили это, но он слишком плохо слушал.
Дебби и Говард празднуют годовщину свадьбы. Норомантический вечер внезапно превращается в ночной кошмар, когда Говард впускает в дом незнакомца — только позвонить.
Кто же этот мужчина, набрасывающийся на Дебби, очарованный ею, желающий, чтобы она стала его женщиной? Ведь он видит ее впервые в жизни!
Дебби и Говард найдут ответы на все свои вопросы, но после того, как они сделают это, их жизнь уже никогда не станет прежней...
5.1 IMDb
- ТУРежиссёр
Тимоти
Уэйн Фолсом
- Актёр
Мекай
Файфер
- ММАктриса
Мари
Морроу
- МДАктёр
Мэл
Джексон
- МУАктриса
Малинда
Уильямс
- ВМАктёр
Ваня
Моррис
- УСАктёр
Уильям-Кристофер
Стивенс
- КФАктриса
Ким
Филдс
- МИАктёр
Майк
Ипполити
- ДКАктёр
Даррен
Киф Рейхер
- ПТАктриса
Пейдж
Тейлор Морган
- ЧКАктёр
Чарльз
Купер
- ЗСАктёр
Зэк
Скотт
- ДДАктриса
Денис
Даль Вера
- ЛФАктриса
Лиза
Френс
- КШАктёр
Кен
Штрунк
- ТУАктёр
Тимоти
Уэйн Фолсом
- ДБАктёр
Дэйл
Браун
- СГАктёр
Скотт
Гано
- ТААктёр
Томас
Адамс
- ДФАктёр
Джон
Форни
- ДДАктёр
Джон
Дж. Янг III
- ТДАктриса
Тамера
Джексон
- БСАктёр
Брюс
Соуэлл
- ЭФАктриса
Элла
Форни
- ФКАктёр
Фред
Кернер
- КДАктёр
Кит
Дж.Д. Хайтауер
- ИГАктриса
Индия
Грандерсон
- ЭБАктёр
Энтуан
Болл
- КДАктёр
Крис
Данн
- СДАктёр
Стефан
Данн
- ДХАктёр
Джо
Харрис
- КХАктёр
Кристиан
Хайтауер
- ДХАктёр
Джулиан
Хайтауер
- ФДАктёр
Фред
Д. Хайтауер
- ДФАктёр
Дэвид
Фостер
- КМАктриса
Кира
Мьюз
- ЭУАктёр
Эрик
Уайли
- МААктёр
Майкл
Армстронг
- РДАктёр
Рон
Джонсон
- ЧДАктёр
Чарльз
Дэвид Купер
- ТУСценарист
Тимоти
Уэйн Фолсом
- КДПродюсер
Кит
Дж.Д. Хайтауер
- ЭРМонтажёр
Эдвард
Р. Абромс
- УСОператор
Уэйн
Селлс