Незваный гость (фильм, 1999) смотреть онлайн

Сколько раз повторяют нам в детстве: не разговаривайте с незнакомцами. И никогда, ни в коем случае, не впускайте в дом незнакомого человека. Говарду тоже говорили это, но он слишком плохо слушал.



Дебби и Говард празднуют годовщину свадьбы. Норомантический вечер внезапно превращается в ночной кошмар, когда Говард впускает в дом незнакомца — только позвонить.



Кто же этот мужчина, набрасывающийся на Дебби, очарованный ею, желающий, чтобы она стала его женщиной? Ведь он видит ее впервые в жизни!



Дебби и Говард найдут ответы на все свои вопросы, но после того, как они сделают это, их жизнь уже никогда не станет прежней...

