Незваный гость
Wink
Фильмы
Незваный гость

Незваный гость (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, An Invited Guest
Триллер, Драма16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Сколько раз повторяют нам в детстве: не разговаривайте с незнакомцами. И никогда, ни в коем случае, не впускайте в дом незнакомого человека. Говарду тоже говорили это, но он слишком плохо слушал.

Дебби и Говард празднуют годовщину свадьбы. Норомантический вечер внезапно превращается в ночной кошмар, когда Говард впускает в дом незнакомца — только позвонить.

Кто же этот мужчина, набрасывающийся на Дебби, очарованный ею, желающий, чтобы она стала его женщиной? Ведь он видит ее впервые в жизни!

Дебби и Говард найдут ответы на все свои вопросы, но после того, как они сделают это, их жизнь уже никогда не станет прежней...

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Незваный гость»