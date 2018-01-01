Wink
Незримый свет: Искусство слепых фотографов
Актёры и съёмочная группа фильма «Незримый свет: Искусство слепых фотографов»

Режиссёры

Нил Лейфер

Neil Leifer
Режиссёр

Актёры

Джеймс Нахтвей

James Nachtwey
Актёр

Продюсеры

Нил Лейфер

Neil Leifer
Продюсер
Корина Мерриан

Corinne Marrinan
Продюсер
Дж.М. Фингольт

J.M. Finholt
Продюсер

Монтажёры

Джонатан Коул Уенделл

Jonathan Cole Wendell
Монтажёр

Композиторы

Брайан Кин

Brian Keane
Композитор