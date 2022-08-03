Документальный фильм HBO о профессиональных фотографах, имеющих серьезные проблемы со зрением. Фильм снят и спродюсирован известным фотографом Нилом Лейфером. Автор посвятил фильм тому как люди, превозмогая физические лишения, все же добиваются в жизни того, о чем мечтали, побеждают природу ради возможности творить.



