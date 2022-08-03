Незримый свет: Искусство слепых фотографов
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Незримый свет: Искусство слепых фотографов

Незримый свет: Искусство слепых фотографов (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Dark Light: The Art of Blind Photographers
Документальный, Биография29 мин18+

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О фильме

Документальный фильм HBO о профессиональных фотографах, имеющих серьезные проблемы со зрением. Фильм снят и спродюсирован известным фотографом Нилом Лейфером. Автор посвятил фильм тому как люди, превозмогая физические лишения, все же добиваются в жизни того, о чем мечтали, побеждают природу ради возможности творить.

Страна
США
Жанр
Документальный, Биография, Короткометражка
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb