Незнайка в Солнечном городе. Выпуск 3 (фильм, 1977) смотреть онлайн
1977, Незнайка в Солнечном городе. Выпуск 3
Мультфильм54 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Незнайка совершил подряд три добрых дела, и за это волшебник подарил ему волшебную палочку. Но предупредил, что палочка потеряет свою силу, если мальчик совершит 3 скверных поступка. И вот, Незнайка с друзьями, Кнопочкой и Пестреньким, отправляются в Солнечный город, где их ожидают необыкновенные приключения.
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время54 мин / 00:54
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ОРРежиссёр
Ольга
Розовская
- ЮТРежиссёр
Юрий
Трофимов
- БАРежиссёр
Борис
Ардов
- Актриса
Бронислава
Захарова
- ВААктёр
Всеволод
Абдулов
- Актриса
Лия
Ахеджакова
- РБАктриса
Римма
Быкова
- Актриса
Наталья
Голубенцева
- Актриса
Людмила
Иванова
- Актриса
Светлана
Харлап
- ЮХАктёр
Юрий
Хржановский
- МКАктриса
Маргарита
Корабельникова
- ГМАктёр
Георгий
Милляр
- ННСценарист
Николай
Носов
- ИВХудожница
Инна
Воробьева
- ИЕКомпозитор
Игорь
Ефремов
- ИГКомпозитор
Ирина
Грибулина
- ВШКомпозитор
Владимир
Шаинский
- МЗКомпозитор
Михаил
Зив