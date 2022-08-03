Незнайка в Солнечном городе. Выпуск 3 (фильм, 1977) смотреть онлайн

Незнайка совершил подряд три добрых дела, и за это волшебник подарил ему волшебную палочку. Но предупредил, что палочка потеряет свою силу, если мальчик совершит 3 скверных поступка. И вот, Незнайка с друзьями, Кнопочкой и Пестреньким, отправляются в Солнечный город, где их ожидают необыкновенные приключения.

