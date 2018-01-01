Wink
Фильмы
Незнакомцы
Актёры и съёмочная группа фильма «Незнакомцы»

Актёры и съёмочная группа фильма «Незнакомцы»

Режиссёры

Джоан Тьюксбери

Джоан Тьюксбери

Joan Tewkesbury
Режиссёр
Уэйн Ван

Уэйн Ван

Wayne Wang
Режиссёр
Даниэль Винь

Даниэль Винь

Daniel Vigne
Режиссёр

Актёры

Джон Эдхолм

Джон Эдхолм

John Edholm
Актёр
Линда Фиорентино

Линда Фиорентино

Linda Fiorentino
АктрисаHelen
Ламбер Вильсон

Ламбер Вильсон

Lambert Wilson
АктёрThe Guy
Изабель Флорель

Изабель Флорель

Isabelle Florelle
Актриса
Пьер Жеральд

Пьер Жеральд

Pierre Gérald
Актёр

Сценаристы

Эд Редлих

Эд Редлих

Ed Redlich
Сценарист
Джоан Тьюксбери

Джоан Тьюксбери

Joan Tewkesbury
Сценарист
Джон Беллуччи

Джон Беллуччи

John Bellucci
Сценарист
Невин Шрайнер

Невин Шрайнер

Nevin Schreiner
Сценарист

Продюсеры

Льюис Чеслер

Льюис Чеслер

Lewis Chesler
Продюсер

Монтажёры

Тьерри Симоне

Тьерри Симоне

Thierry Simonet
Монтажёр

Композиторы

Халил Шахин

Халил Шахин

Khalil Chahine
Композитор