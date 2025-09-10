Незнакомцы
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Незнакомцы

Незнакомцы (фильм, 1992) смотреть онлайн

1992, Strangers
Драма, Мелодрама18+

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О фильме

Мини-сериал-антология об американцах в Париже, ставший телефильмом, состоит из трёх не связанных между собой эпизодов, каждый из которых был снят разными известными режиссёрами.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

4.8 IMDb