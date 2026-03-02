Незнакомцы. Глава 2
Незнакомцы. Глава 2

Незнакомцы. Глава 2 (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, The Strangers: Chapter 2
Ужасы98 мин18+

О фильме

Незнакомцы снова начинают охоту, когда узнают, чтоМайя, одна изих жертв, выжила. Оказавшись безвозможности скрыться ине доверяя никому, девушке предстоит пережить серию нападений иуйти отпреследования.

Страна
США, Испания
Жанр
Ужасы
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Незнакомцы. Глава 2»