Незнакомец (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, Never Talk to Strangers
Триллер, Драма18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Сара Тейлор – преуспевающий психолог, чья удачная карьера не встречает на своем пути никаких препятствий. Она великолепно разбирается в чужих страстях, но ничего не подозревает о собственных. Ее безмятежная жизнь спокойно течет в своем обычном русле, пока она не встречает таинственного незнакомца.
Тони покоряет Сару невероятной нежностью и удерживает рядом неистовой яростью. Все запретные чувства, которые бушевали за маской невозмутимой женщины, она выплеснула к ногам красавца. Его властная тень заслонила солнце. В кромешной тьме всепоглощающей страсти она беззащитна.
Рейтинг
- ПХРежиссёр
Питер
Холл
- ЮЛАктёр
Юджин
Липински
- ДМАктёр
Деннис
Миллер
- Актёр
Антонио
Бандерас
- РДАктриса
Ребекка
Де Морнэй
- ЛКАктёр
Лен
Кариу
- ЛАСценарист
Льюис
А. Грин
- ДРСценарист
Джордан
Раш
- РДПродюсер
Ребекка
Де Морнэй
- ЖДПродюсер
Жан
Десорно
- ДРПродюсер
Джеффри
Р. Ньюман
- АХПродюсер
Андрас
Хамори
- ТДХудожница
Терри
Дресбах
- ЛДХудожница
Линда
Дель Розарио
- РПХудожник
Ричард
Пэрис
- РСМонтажёр
Роберто
Сильви
- ПДКомпозитор
Пино
Донаджо