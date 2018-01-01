Незнакомец (фильм, 1995) смотреть онлайн

Незнакомец
1995, Never Talk to Strangers
Триллер, Драма

Сара Тейлор – преуспевающий психолог, чья удачная карьера не встречает на своем пути никаких препятствий. Она великолепно разбирается в чужих страстях, но ничего не подозревает о собственных. Ее безмятежная жизнь спокойно течет в своем обычном русле, пока она не встречает таинственного незнакомца.
Тони покоряет Сару невероятной нежностью и удерживает рядом неистовой яростью. Все запретные чувства, которые бушевали за маской невозмутимой женщины, она выплеснула к ногам красавца. Его властная тень заслонила солнце. В кромешной тьме всепоглощающей страсти она беззащитна.

Страна
США, Канада, Германия
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер

Актёры и съёмочная группа фильма «Незнакомец»