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Незнакомец внутри

Незнакомец внутри (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The Stranger Within
Триллер86 мин18+

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О фильме

Известная актриса Эмили Мур и ее муж - психиатр по имени Роберт, решают отдохнуть на удаленном средиземноморском острове. Но в первую же ночь в их дом приходит молодая женщина, бьющаяся в истерике…

Страна
Дания
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.0 КиноПоиск
3.7 IMDb