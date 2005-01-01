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Незаконченная жизнь

Незаконченная жизнь (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, An Unfinished Life
Драмы103 мин6+

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Сюжет

Утратив всякую связь с внешним миром, Эйнар собирается именно так провести остаток своей жизни. Но однажды к нему приезжает его невестка Джин, которую он винит в смерти сына. Джин тоже переживает далеко не лучший период в своей жизни: она разорена, находится в бегах, и у нее на руках девочка по имени Грифф.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Незаконченная жизнь»

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