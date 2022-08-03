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Невысказанная любовь

Невысказанная любовь (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Bezubaan Ishq
Мюзикл, Мелодрама128 мин18+

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О фильме

Три друга и их семьи. Мансукх Патель - бизнес-магнат, который живет в Лондоне со своей английской женой Лизой и дочерью Румзум. Патели живут в Британии, но не забывают об индийских традициях и ценностях.

Страна
Индия
Жанр
Мюзикл, Мелодрама
Качество
SD
Время
128 мин / 02:08

Рейтинг

4.7 IMDb