Невидимая жизнь Эвридики (фильм, 2019) смотреть онлайн

Бразилия, 1950-е. Юная Эвридика мечтает о карьере пианистки, а ее сестра Гида о страстной любви. В результате первая, по воле отца, выходит замуж и становится домохозяйкой, а вторая сбегает с моряком, который разбивает ей сердце. Лишь письма помогают разлученным сестрам не сойти с ума.

