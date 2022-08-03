Невидимая жизнь Эвридики (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, A Vida Invisível
Мелодрама134 мин18+
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О фильме
Бразилия, 1950-е. Юная Эвридика мечтает о карьере пианистки, а ее сестра Гида о страстной любви. В результате первая, по воле отца, выходит замуж и становится домохозяйкой, а вторая сбегает с моряком, который разбивает ей сердце. Лишь письма помогают разлученным сестрам не сойти с ума.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.7 IMDb
- КАРежиссёр
Карим
Айнуз
- ЖСАктриса
Жулия
Стокклер
- КДАктриса
Карол
Дуарте
- ФГАктриса
Флавия
Гусман
- АФАктёр
Антониу
Фонсека
- УКАктёр
Уго
Круш
- НААктёр
Николас
Антунес
- ММАктриса
Мария
Маноэла
- ГДАктёр
Грегориу
Дювивьер
- СТАктёр
Самуэл
Толедо
- ЛКАктриса
Луана
Ксавьер
- КАСценарист
Карим
Айнуз
- РТПродюсер
Родриго
Тейшейра
- МВПродюсер
Михаэль
Вебер
- РМХудожник
Родриго
Мартирена
- МФХудожница
Марина
Франко
- ЭЛОператор
Элен
Лувар