Невидимая жизнь Эвридики
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Невидимая жизнь Эвридики

Невидимая жизнь Эвридики (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, A Vida Invisível
Мелодрама134 мин18+

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О фильме

Бразилия, 1950-е. Юная Эвридика мечтает о карьере пианистки, а ее сестра Гида о страстной любви. В результате первая, по воле отца, выходит замуж и становится домохозяйкой, а вторая сбегает с моряком, который разбивает ей сердце. Лишь письма помогают разлученным сестрам не сойти с ума.

Страна
Германия, Бразилия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
134 мин / 02:14

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Невидимая жизнь Эвридики»