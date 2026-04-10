Невеста (фильм, 2026) смотреть онлайн
6.62026, The Bride!
Фантастика, Драма126 мин18+
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О фильме
Чикаго, 1930-е годы. Монстр Франкенштейна просит доктора Юфрониуса помочь создать ему компаньона. Вместе они оживляют убитую девушку, и она превосходит их ожидания.
СтранаСША, Франция
ЖанрФантастика, Драма, Мелодрама
Время126 мин / 02:06
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Мэгги
Джилленхол
- Актриса
Джесси
Бакли
- Актёр
Кристиан
Бэйл
- Актриса
Аннетт
Бенинг
- Актриса
Пенелопа
Крус
- Актёр
Питер
Сарсгаард
- Актёр
Джейк
Джилленхол
- Актёр
Джон
Магаро
- Актёр
Мэттью
Мехер
- ЛЭАктриса
Линда
Эмонд
- ДБАктриса
Дженни
Берлин
- Актёр
Златко
Бурич
- ЛКАктёр
Луис
Канселми
- ДХАктриса
Джулианна
Хаф
- МШСценарист
Мэри
Шелли
- Сценарист
Мэгги
Джилленхол
- Продюсер
Мэгги
Джилленхол
- Продюсер
Эмма
Тиллинджер Коскофф
- СПХудожница
Сэнди
Пауэлл
- РДХудожница
Рена
ДеАнджело
- ДТМонтажёр
Дилан
Тиченор
- ЛШОператор
Лоуренс
Шер
- ДГКомпозитор
Джонни
Гринвуд
- ХГКомпозитор
Хильдур
Гуднадоуттир