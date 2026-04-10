Невеста
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Невеста

Невеста (фильм, 2026) смотреть онлайн

6.62026, The Bride!
Фантастика, Драма126 мин18+

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О фильме

Чикаго, 1930-е годы. Монстр Франкенштейна просит доктора Юфрониуса помочь создать ему компаньона. Вместе они оживляют убитую девушку, и она превосходит их ожидания.

Страна
США, Франция
Жанр
Фантастика, Драма, Мелодрама
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Невеста»