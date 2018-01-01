Wink
Невероятные приключения в стране чудес
Актёры и съёмочная группа фильма «Невероятные приключения в стране чудес»

Режиссёры

Йоонас Бергхяль

Joonas Berghäll
Режиссёр

Актёры

Лиза Ловен Конгсли

Lisa Loven Kongsli
АктрисаHanna
Альма Пёвсти

Alma Pöysti
АктрисаKanerva
Ээро Милонофф

Eero Milonoff
АктёрKaapo
Кати Оутинен

Kati Outinen
АктрисаTuisku
Эльдар Скар

Eldar Skar
АктёрMikko
Веса Вьерикко

Vesa Vierikko
АктёрRääpäkkä
Яркко Ниеми

Jarkko Niemi
АктёрNuoska
Сара Меллери

Sara Melleri
Актриса
Юко Такэда

Yuko Takeda
Актёр
Пертти Свехольм

Pertti Sveholm
Актёр

Сценаристы

Йоонас Бергхяль

Joonas Berghäll
Сценарист

Продюсеры

Йоонас Бергхяль

Joonas Berghäll
Продюсер
Сантери Салминен

Santeri Salminen
Продюсер

Операторы

Яркко Т. Лайне

Jarkko T. Laine
Оператор

Композиторы

Туомас Кантелинен

Tuomas Kantelinen
Композитор