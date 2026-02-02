Девочка Люми попадает в страну чудес, где эльфы и другие сказочные существа создают волшебство и исполняют желания людей. Чтобы желание Люми исполнилось, ей предстоит отправиться в захватывающее путешествие по загадочным мирам, преодолеть свои страхи и обрести настоящих друзей.

