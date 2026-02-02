Фильм Невероятные приключения в стране чудес
2025, Tonttu
Фэнтези, Семейный6+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Девочка Люми попадает в страну чудес, где эльфы и другие сказочные существа создают волшебство и исполняют желания людей. Чтобы желание Люми исполнилось, ей предстоит отправиться в захватывающее путешествие по загадочным мирам, преодолеть свои страхи и обрести настоящих друзей.
Рейтинг
6.0 IMDb
- ЙБРежиссёр
Йоонас
Бергхяль
- ЛЛАктриса
Лиза
Ловен Конгсли
- АПАктриса
Альма
Пёвсти
- Актёр
Ээро
Милонофф
- КОАктриса
Кати
Оутинен
- ЭСАктёр
Эльдар
Скар
- ВВАктёр
Веса
Вьерикко
- ЯНАктёр
Яркко
Ниеми
- СМАктриса
Сара
Меллери
- ЮТАктёр
Юко
Такэда
- ПСАктёр
Пертти
Свехольм
- ЙБСценарист
Йоонас
Бергхяль
- ЙБПродюсер
Йоонас
Бергхяль
- ССПродюсер
Сантери
Салминен
- ЯТОператор
Яркко
Т. Лайне
- ТККомпозитор
Туомас
Кантелинен