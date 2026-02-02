Невероятные приключения в стране чудес
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Невероятные приключения в стране чудес

Фильм Невероятные приключения в стране чудес

2025, Tonttu
Фэнтези, Семейный6+
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О фильме

Девочка Люми попадает в страну чудес, где эльфы и другие сказочные существа создают волшебство и исполняют желания людей. Чтобы желание Люми исполнилось, ей предстоит отправиться в захватывающее путешествие по загадочным мирам, преодолеть свои страхи и обрести настоящих друзей.

Страна
Бельгия, Норвегия, Финляндия
Жанр
Семейный, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD

Рейтинг

6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Невероятные приключения в стране чудес»